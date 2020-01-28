Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.844.343.685
|Kardemir (D)
|701.554.907
|Petkim
|690.792.149
|Aselsan
|507.403.880
|İş GMYO
|472.080.849
|Garanti Bankası
|409.834.302
|Tüpraş
|378.751.003
|Akbank
|334.239.171
|İpek Doğal Enerji
|284.509.481
|T. Halk Bankası
|278.329.909
|Güneş Sigorta
|254.767.898
|Karsan Otomotiv
|240.131.373
|Odaş Elektrik
|239.531.628
|Emlak Konut GMYO
|235.954.638
|İş Fin.Kir.
|232.153.847
|Yapı ve Kredi Bank.
|219.201.688
|Albaraka Türk
|215.367.604
|Şişe Cam
|209.395.470
|Ereğli Demir Çelik
|183.481.530
|Eczacıbaşı İlaç
|177.775.553
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)