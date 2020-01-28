Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.844.343.685 Kardemir (D) 701.554.907 Petkim 690.792.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.844.343.685
Kardemir (D) 701.554.907
Petkim 690.792.149
Aselsan 507.403.880
İş GMYO 472.080.849
Garanti Bankası 409.834.302
Tüpraş 378.751.003
Akbank 334.239.171
İpek Doğal Enerji 284.509.481
T. Halk Bankası 278.329.909
Güneş Sigorta 254.767.898
Karsan Otomotiv 240.131.373
Odaş Elektrik 239.531.628
Emlak Konut GMYO 235.954.638
İş Fin.Kir. 232.153.847
Yapı ve Kredi Bank. 219.201.688
Albaraka Türk 215.367.604
Şişe Cam 209.395.470
Ereğli Demir Çelik 183.481.530
Eczacıbaşı İlaç 177.775.553

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:40 Kaynak: AA
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