Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.345.056.371
|Kardemir (D)
|809.834.872
|İş Fin.Kir.
|671.221.519
|Odaş Elektrik
|622.722.151
|Petkim
|611.203.768
|Aselsan
|482.449.988
|Garanti Bankası
|409.427.028
|İş GMYO
|385.312.920
|Akbank
|331.972.327
|Tüpraş
|315.521.094
|İpek Doğal Enerji
|216.281.066
|T. Halk Bankası
|216.028.590
|Yapı ve Kredi Bank.
|213.501.256
|Şişe Cam
|211.570.481
|Turkcell
|196.288.342
|Ereğli Demir Çelik
|195.093.437
|Emlak Konut GMYO
|175.261.280
|Gübre Fabrik.
|169.531.440
|Türk Telekom
|156.056.593
|Albaraka Türk
|151.510.444
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)