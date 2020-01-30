Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.037.778.161 İpek Doğal Enerji 656.526.691 Kardemir (D) 565.582.269 Odaş Elektrik 523.551.523 Garanti Bankası 515.799.936 Tüpraş 506.026.812 Aselsan 481.937.237 Petkim 433.980.703 Akbank 310.176.115 Emlak Konut GMYO 276.252.013 Şişe Cam 248.906.876 T. Halk Bankası 242.320.945 İş Fin.Kir. 233.827.185 T.S.K.B. 224.724.047 Koza Madencilik 217.388.463 Pegasus 184.564.680 Good-Year 175.585.694 Turkcell 169.782.583 Albaraka Türk 163.959.669 Soda Sanayii 151.222.045

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)