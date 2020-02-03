Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.666.212.683 Şişe Cam 1.161.350.649 Odaş Elektrik 632.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.666.212.683
Şişe Cam 1.161.350.649
Odaş Elektrik 632.194.439
Petkim 569.432.115
Trakya Cam 561.208.081
Soda Sanayii 436.464.014
İpek Doğal Enerji 400.832.220
Kardemir (D) 340.811.831
Güneş Sigorta 303.360.875
Garanti Bankası 296.103.545
Tüpraş 294.722.196
Aselsan 287.604.076
İş Fin.Kir. 277.120.806
Albaraka Türk 228.398.456
Emlak Konut GMYO 214.296.526
Akbank 200.196.617
Karsan Otomotiv 194.967.860
T. Halk Bankası 183.166.795
İş GMYO 172.592.550
Ereğli Demir Çelik 164.024.090

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:50 Kaynak: AA
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