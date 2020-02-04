Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.415.872.231 Petkim 893.195.121 Halkbank 807.684.253 ASELSAN 750.887.898 Şişe Cam 588.222.125 Garanti Bankası 532.162.225 Kardemir (D) 484.725.539 Tüpraş 387.850.194 İş Fin.Kir. 366.022.205 Odaş Elektrik 311.428.260 İş GMYO 303.122.501 Trakya Cam 265.491.977 Akbank 262.174.762 Pegasus 259.217.344 Halk GMYO 255.053.012 Vakıflar Bankası 253.742.965 Sabancı Holding 227.730.983 Soda Sanayii 217.832.175 Güneş Sigorta 210.155.637 Tekfen Holding 205.796.386

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)