Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.415.872.231
|Petkim
|893.195.121
|Halkbank
|807.684.253
|ASELSAN
|750.887.898
|Şişe Cam
|588.222.125
|Garanti Bankası
|532.162.225
|Kardemir (D)
|484.725.539
|Tüpraş
|387.850.194
|İş Fin.Kir.
|366.022.205
|Odaş Elektrik
|311.428.260
|İş GMYO
|303.122.501
|Trakya Cam
|265.491.977
|Akbank
|262.174.762
|Pegasus
|259.217.344
|Halk GMYO
|255.053.012
|Vakıflar Bankası
|253.742.965
|Sabancı Holding
|227.730.983
|Soda Sanayii
|217.832.175
|Güneş Sigorta
|210.155.637
|Tekfen Holding
|205.796.386