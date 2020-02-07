Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.170.548.520
|Güneş Sigorta
|735.156.097
|Kardemir (D)
|524.832.433
|Garanti Bankası
|446.111.903
|Soda Sanayii
|415.944.363
|Petkim
|393.220.491
|ASELSAN
|384.152.694
|Yapı ve Kredi Bank.
|382.215.360
|Şişe Cam
|379.158.011
|Odaş Elektrik
|312.994.606
|Pegasus
|302.704.011
|Vestel
|301.650.959
|Halkbank
|301.077.337
|İş Fin.Kir.
|271.420.990
|Tüpraş
|249.171.373
|Trakya Cam
|227.223.753
|Emlak Konut GMYO
|225.867.021
|Koza Madencilik
|221.495.864
|Akbank
|204.026.740
|Ereğli Demir Çelik
|199.926.459