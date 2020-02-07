Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.170.548.520 Güneş Sigorta 735.156.097 Kardemir (D) 524.832.433 Garanti Bankası 446.111.903 Soda Sanayii 415.944.363 Petkim 393.220.491 ASELSAN 384.152.694 Yapı ve Kredi Bank. 382.215.360 Şişe Cam 379.158.011 Odaş Elektrik 312.994.606 Pegasus 302.704.011 Vestel 301.650.959 Halkbank 301.077.337 İş Fin.Kir. 271.420.990 Tüpraş 249.171.373 Trakya Cam 227.223.753 Emlak Konut GMYO 225.867.021 Koza Madencilik 221.495.864 Akbank 204.026.740 Ereğli Demir Çelik 199.926.459

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)