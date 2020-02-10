Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.152.164.751 Petkim 709.492.869 ASELSAN 653.479.912 Kardemir (D) 617.839.478 Garanti Bankası 592.647.393 Sasa Polyester 500.703.819 Odaş Elektrik 461.774.965 Şişe Cam 460.799.274 Halkbank 424.261.336 Emlak Konut GMYO 422.421.318 Güneş Sigorta 407.846.101 İş Fin.Kir. 339.692.012 Akbank 338.088.151 Tüpraş 330.332.023 Tekfen Holding 318.779.686 Yapı ve Kredi Bank. 302.946.930 Pegasus 269.665.833 Vakıflar Bankası 265.884.535 Vestel 262.528.096 Soda Sanayii 251.798.539

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)