Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.152.164.751 Petkim 709.492.869 ASELSAN 653.479.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.152.164.751
Petkim 709.492.869
ASELSAN 653.479.912
Kardemir (D) 617.839.478
Garanti Bankası 592.647.393
Sasa Polyester 500.703.819
Odaş Elektrik 461.774.965
Şişe Cam 460.799.274
Halkbank 424.261.336
Emlak Konut GMYO 422.421.318
Güneş Sigorta 407.846.101
İş Fin.Kir. 339.692.012
Akbank 338.088.151
Tüpraş 330.332.023
Tekfen Holding 318.779.686
Yapı ve Kredi Bank. 302.946.930
Pegasus 269.665.833
Vakıflar Bankası 265.884.535
Vestel 262.528.096
Soda Sanayii 251.798.539
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Petkim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:40 Kaynak: AA
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