Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.152.235.881 Garanti Bankası 958.241.794 Turcas Petrol 689.766.396 Yapı ve Kredi Bank. 686.265.181 ASELSAN 681.131.596 Odaş Elektrik 553.521.212 Petkim 514.629.758 Akbank 441.087.592 Şişe Cam 428.767.584 Kardemir (D) 396.916.327 Emlak Konut GMYO 371.588.392 Tüpraş 337.407.119 Sasa Polyester 329.557.915 Halkbank 319.186.386 Vakıflar Bankası 278.663.324 İş Fin.Kir. 278.571.903 Ereğli Demir Çelik 232.690.026 Güneş Sigorta 206.042.419 Vestel 204.426.682 Koç Holding 201.121.417

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)