Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.152.235.881 Garanti Bankası 958.241.794 Turcas Petrol 689.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.152.235.881
Garanti Bankası 958.241.794
Turcas Petrol 689.766.396
Yapı ve Kredi Bank. 686.265.181
ASELSAN 681.131.596
Odaş Elektrik 553.521.212
Petkim 514.629.758
Akbank 441.087.592
Şişe Cam 428.767.584
Kardemir (D) 396.916.327
Emlak Konut GMYO 371.588.392
Tüpraş 337.407.119
Sasa Polyester 329.557.915
Halkbank 319.186.386
Vakıflar Bankası 278.663.324
İş Fin.Kir. 278.571.903
Ereğli Demir Çelik 232.690.026
Güneş Sigorta 206.042.419
Vestel 204.426.682
Koç Holding 201.121.417
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, TURCAS Petrol A.Ş, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:42 Kaynak: AA
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