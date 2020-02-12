Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|4.075.396.127
|Türk Hava Yolları
|3.146.181.484
|Halkbank
|755.039.917
|Garanti Bankası
|634.799.159
|Odaş Elektrik
|603.292.830
|Kardemir (D)
|533.902.285
|Yapı ve Kredi Bank.
|481.904.086
|Petkim
|465.915.124
|Vakıflar Bankası
|447.045.330
|Emlak Konut GMYO
|444.951.035
|Tüpraş
|399.214.442
|Ereğli Demir Çelik
|397.189.135
|Akbank
|388.793.108
|Turcas Petrol
|384.523.293
|Şişe Cam
|355.739.898
|Güneş Sigorta
|289.018.127
|Türk Telekom
|277.552.474
|İş Fin.Kir.
|273.038.526
|Pegasus
|265.597.255
|Turkcell
|260.139.844