Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.625.580.716 ASELSAN 1.407.907.923 Tüpraş 794.011.641 Sasa Polyester 614.573.782 İş Fin.Kir. 598.394.387 Türk Telekom 476.863.987 Yapı ve Kredi Bank. 414.082.420 Petkim 403.333.977 Halkbank 391.451.624 İş GMYO 354.363.039 Garanti Bankası 320.559.645 Vakıflar Bankası 283.955.485 Vestel 247.535.286 Kardemir (D) 245.513.265 Şişe Cam 236.154.765 Odaş Elektrik 229.051.844 Gübre Fabrik. 208.437.829 Koza Madencilik 207.925.037 İş Bankası (C) 190.495.309 Tekfen Holding 184.273.477

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)