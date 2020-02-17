Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 2.114.108.591 Türk Hava Yolları 1.951.045.411 Odaş Elektrik 1.105.543.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 2.114.108.591
Türk Hava Yolları 1.951.045.411
Odaş Elektrik 1.105.543.236
Petkim 562.600.269
Tüpraş 558.199.280
Kardemir (D) 513.855.081
Gübre Fabrik. 399.171.773
Halkbank 385.164.191
Koza Madencilik 342.926.399
Yapı ve Kredi Bank. 331.179.174
Garanti Bankası 306.269.354
İpek Doğal Enerji 270.665.456
Güneş Sigorta 256.308.767
İş GMYO 250.843.101
Koza Altın 241.076.334
Karsan Otomotiv 234.277.303
İş Fin.Kir. 231.693.641
Zorlu Enerji 213.728.043
Pegasus 209.698.938
Şişe Cam 208.181.541
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:40 Kaynak: AA
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