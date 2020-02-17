Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 2.114.108.591 Türk Hava Yolları 1.951.045.411 Odaş Elektrik 1.105.543.236 Petkim 562.600.269 Tüpraş 558.199.280 Kardemir (D) 513.855.081 Gübre Fabrik. 399.171.773 Halkbank 385.164.191 Koza Madencilik 342.926.399 Yapı ve Kredi Bank. 331.179.174 Garanti Bankası 306.269.354 İpek Doğal Enerji 270.665.456 Güneş Sigorta 256.308.767 İş GMYO 250.843.101 Koza Altın 241.076.334 Karsan Otomotiv 234.277.303 İş Fin.Kir. 231.693.641 Zorlu Enerji 213.728.043 Pegasus 209.698.938 Şişe Cam 208.181.541

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)