Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.903.132.522 ASELSAN 1.411.804.524 Güneş Sigorta 719.102.307 Odaş Elektrik 652.964.737 Emlak Konut GMYO 454.144.091 Petkim 453.615.229 Kardemir (D) 422.186.034 İş GMYO 420.161.037 Yapı ve Kredi Bank. 391.606.434 Tüpraş 382.281.357 Gübre Fabrikaları 346.747.740 İş Finansal Kiralama 307.243.318 Halkbank 264.589.812 Şişe Cam 237.647.179 Garanti Bankası 202.447.446 Akbank 198.539.498 Karsan Otomotiv 191.732.210 Tekfen Holding 159.830.506 Sasa Polyester 147.380.039 Vakıflar Bankası 140.983.359

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)