Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.903.132.522 ASELSAN 1.411.804.524 Güneş Sigorta 719.102.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.903.132.522
ASELSAN 1.411.804.524
Güneş Sigorta 719.102.307
Odaş Elektrik 652.964.737
Emlak Konut GMYO 454.144.091
Petkim 453.615.229
Kardemir (D) 422.186.034
İş GMYO 420.161.037
Yapı ve Kredi Bank. 391.606.434
Tüpraş 382.281.357
Gübre Fabrikaları 346.747.740
İş Finansal Kiralama 307.243.318
Halkbank 264.589.812
Şişe Cam 237.647.179
Garanti Bankası 202.447.446
Akbank 198.539.498
Karsan Otomotiv 191.732.210
Tekfen Holding 159.830.506
Sasa Polyester 147.380.039
Vakıflar Bankası 140.983.359
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:48 Kaynak: AA
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