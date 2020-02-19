Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.384.775.231 Türk Hava Yolları 1.318.017.428 Odaş Elektrik 544.765.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.384.775.231
Türk Hava Yolları 1.318.017.428
Odaş Elektrik 544.765.566
Petkim 416.729.566
Kardemir (D) 371.907.739
Garanti Bankası 358.845.405
Tüpraş 356.791.476
Yapı ve Kredi Bank. 317.088.224
İş GMYO 304.928.227
Turkcell 290.180.898
Şişe Cam 271.885.586
Halkbank 257.664.836
Koza Madencilik 254.131.605
Koza Altın 241.508.973
İpek Doğal Enerji 236.588.048
Türk Telekom 234.666.686
Karsan Otomotiv 227.252.102
Emlak Konut GMYO 213.227.864
İş Fin.Kir. 212.160.821
Güneş Sigorta 210.158.309
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:54 Kaynak: AA
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