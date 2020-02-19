Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.384.775.231 Türk Hava Yolları 1.318.017.428 Odaş Elektrik 544.765.566 Petkim 416.729.566 Kardemir (D) 371.907.739 Garanti Bankası 358.845.405 Tüpraş 356.791.476 Yapı ve Kredi Bank. 317.088.224 İş GMYO 304.928.227 Turkcell 290.180.898 Şişe Cam 271.885.586 Halkbank 257.664.836 Koza Madencilik 254.131.605 Koza Altın 241.508.973 İpek Doğal Enerji 236.588.048 Türk Telekom 234.666.686 Karsan Otomotiv 227.252.102 Emlak Konut GMYO 213.227.864 İş Fin.Kir. 212.160.821 Güneş Sigorta 210.158.309

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)