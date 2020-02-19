Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.384.775.231
|Türk Hava Yolları
|1.318.017.428
|Odaş Elektrik
|544.765.566
|Petkim
|416.729.566
|Kardemir (D)
|371.907.739
|Garanti Bankası
|358.845.405
|Tüpraş
|356.791.476
|Yapı ve Kredi Bank.
|317.088.224
|İş GMYO
|304.928.227
|Turkcell
|290.180.898
|Şişe Cam
|271.885.586
|Halkbank
|257.664.836
|Koza Madencilik
|254.131.605
|Koza Altın
|241.508.973
|İpek Doğal Enerji
|236.588.048
|Türk Telekom
|234.666.686
|Karsan Otomotiv
|227.252.102
|Emlak Konut GMYO
|213.227.864
|İş Fin.Kir.
|212.160.821
|Güneş Sigorta
|210.158.309