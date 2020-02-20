Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.885.537.646 Türk Hava Yolları 1.736.537.826 Garanti Bankası 666.012.439 Yapı ve Kredi Bankası 490.991.923 Tüpraş 483.313.519 Odaş Elektrik 476.653.800 Petkim 459.828.816 Emlak Konut GMYO 413.628.694 Kardemir (D) 393.496.740 Halkbank 347.781.330 İş Finansal Kiralama 319.077.175 Gübre Fabrik. 315.550.371 Akbank 291.275.964 Şişe Cam 276.788.795 Vakıflar Bankası 263.096.099 Ereğli Demir Çelik 253.291.540 Turkcell 252.147.433 Sasa Polyester 240.264.626 Tekfen Holding 228.237.628 Bim Mağazalar 226.926.769

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)