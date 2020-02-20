Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.885.537.646 Türk Hava Yolları 1.736.537.826 Garanti Bankası 666.012.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.885.537.646
Türk Hava Yolları 1.736.537.826
Garanti Bankası 666.012.439
Yapı ve Kredi Bankası 490.991.923
Tüpraş 483.313.519
Odaş Elektrik 476.653.800
Petkim 459.828.816
Emlak Konut GMYO 413.628.694
Kardemir (D) 393.496.740
Halkbank 347.781.330
İş Finansal Kiralama 319.077.175
Gübre Fabrik. 315.550.371
Akbank 291.275.964
Şişe Cam 276.788.795
Vakıflar Bankası 263.096.099
Ereğli Demir Çelik 253.291.540
Turkcell 252.147.433
Sasa Polyester 240.264.626
Tekfen Holding 228.237.628
Bim Mağazalar 226.926.769
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:52 Kaynak: AA
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