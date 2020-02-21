Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.886.574.293 ASELSAN 1.387.245.554 Koza Madencilik 778.297.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.886.574.293
ASELSAN 1.387.245.554
Koza Madencilik 778.297.074
İpek Doğal Enerji 720.112.675
Kardemir (D) 583.679.210
Halkbank 542.064.082
Tüpraş 530.227.356
Garanti Bankası 496.860.488
Petkim 454.020.043
Odaş Elektrik 446.415.219
Emlak Konut GMYO 366.683.463
Şişe Cam 352.707.156
Koza Altın 339.469.375
Yapı ve Kredi Bank. 303.334.472
İş Fin.Kir. 297.118.866
Tekfen Holding 280.111.851
Akbank 271.067.168
Vakıflar Bankası 263.027.337
Güneş Sigorta 247.183.169
Albaraka Türk 244.262.982
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:38 Kaynak: AA
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