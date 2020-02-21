Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.886.574.293
|ASELSAN
|1.387.245.554
|Koza Madencilik
|778.297.074
|İpek Doğal Enerji
|720.112.675
|Kardemir (D)
|583.679.210
|Halkbank
|542.064.082
|Tüpraş
|530.227.356
|Garanti Bankası
|496.860.488
|Petkim
|454.020.043
|Odaş Elektrik
|446.415.219
|Emlak Konut GMYO
|366.683.463
|Şişe Cam
|352.707.156
|Koza Altın
|339.469.375
|Yapı ve Kredi Bank.
|303.334.472
|İş Fin.Kir.
|297.118.866
|Tekfen Holding
|280.111.851
|Akbank
|271.067.168
|Vakıflar Bankası
|263.027.337
|Güneş Sigorta
|247.183.169
|Albaraka Türk
|244.262.982