Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.886.574.293 ASELSAN 1.387.245.554 Koza Madencilik 778.297.074 İpek Doğal Enerji 720.112.675 Kardemir (D) 583.679.210 Halkbank 542.064.082 Tüpraş 530.227.356 Garanti Bankası 496.860.488 Petkim 454.020.043 Odaş Elektrik 446.415.219 Emlak Konut GMYO 366.683.463 Şişe Cam 352.707.156 Koza Altın 339.469.375 Yapı ve Kredi Bank. 303.334.472 İş Fin.Kir. 297.118.866 Tekfen Holding 280.111.851 Akbank 271.067.168 Vakıflar Bankası 263.027.337 Güneş Sigorta 247.183.169 Albaraka Türk 244.262.982

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)