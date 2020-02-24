Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.489.007.285 İpek Doğal Enerji 1.075.852.868 ASELSAN 764.284.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.489.007.285
İpek Doğal Enerji 1.075.852.868
ASELSAN 764.284.935
Koza Madencilik 688.460.847
Kardemir (D) 543.223.804
Odaş Elektrik 481.412.436
Garanti Bankası 420.708.646
Koza Altın 372.465.304
Petkim 362.571.765
Tüpraş 327.149.769
Halkbank 238.665.932
Şişe Cam 216.734.922
Ereğli Demir Çelik 215.936.954
Turkcell 204.320.127
Yapı ve Kredi Bank. 180.509.523
Pegasus 177.399.338
Türk Telekom 176.450.251
Akbank 171.631.704
Vakıflar Bankası 163.079.600
Emlak Konut GMYO 152.033.165
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:38 Kaynak: AA
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