Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.489.007.285 İpek Doğal Enerji 1.075.852.868 ASELSAN 764.284.935 Koza Madencilik 688.460.847 Kardemir (D) 543.223.804 Odaş Elektrik 481.412.436 Garanti Bankası 420.708.646 Koza Altın 372.465.304 Petkim 362.571.765 Tüpraş 327.149.769 Halkbank 238.665.932 Şişe Cam 216.734.922 Ereğli Demir Çelik 215.936.954 Turkcell 204.320.127 Yapı ve Kredi Bank. 180.509.523 Pegasus 177.399.338 Türk Telekom 176.450.251 Akbank 171.631.704 Vakıflar Bankası 163.079.600 Emlak Konut GMYO 152.033.165

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)