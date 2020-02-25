Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.474.250.641 ASELSAN 1.441.868.440 Karsan Otomotiv 737.520.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 3.474.250.641
ASELSAN 1.441.868.440
Karsan Otomotiv 737.520.692
Kardemir (D) 681.910.885
Odaş Elektrik 463.395.424
Garanti Bankası 414.483.595
Koza Madencilik 373.716.701
Petkim 341.929.838
İpek Doğal Enerji 341.274.407
Tüpraş 329.094.729
İş Finansal Kiralama 287.998.075
Turkcell 274.168.142
Şişe Cam 265.838.544
Ereğli Demir Çelik 254.139.034
Güneş Sigorta 252.432.706
Halkbank 241.768.328
Alarko GMYO 229.598.669
Akbank 227.424.631
Yapı ve Kredi Bank. 216.942.844
Vakıflar Bankası 153.328.143
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:48 Kaynak: AA
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