Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.568.426.280 ASELSAN 2.418.117.395 Garanti Bankası 705.588.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.568.426.280
ASELSAN 2.418.117.395
Garanti Bankası 705.588.418
Kardemir (D) 572.437.279
Odaş Elektrik 454.513.888
Alarko GMYO 428.815.291
Tüpraş 390.366.823
Petkim 366.143.525
İpek Doğal Enerji 350.701.081
Halkbank 317.989.314
Ereğli Demir Çelik 294.227.848
Akbank 278.620.876
Koza Madencilik 268.733.213
Karsan Otomotiv 267.931.384
Pegasus 255.011.593
Yapı ve Kredi Bank. 252.011.170
Şişe Cam 240.773.213
Sasa Polyester 228.744.093
Turkcell 228.275.390
Vakıflar Bankası 207.223.391
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Latinlerin Türkiye'ye ilgisi THY'yi uçurdu! Meksika seferlerini artırıyor
Altının kilogramı 325 bin 550 liraya geriledi İşverene verilecek asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu Koronavirüs için tulum üreten tekstil firması siparişlere yetişemiyor

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 01:16:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]