Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.817.646.673 ASELSAN 1.377.991.922 Kardemir (D) 953.127.505 Garanti Bankası 579.478.359 Emlak Konut GMYO 392.345.187 Odaş Elektrik 379.215.230 Tüpraş 354.265.297 Petkim 337.918.951 Karsan Otomotiv 318.168.184 İpek Doğal Enerji 303.252.085 Halkbank 287.917.566 Yapı ve Kredi Bank. 259.961.911 Akbank 252.251.669 Şişe Cam 249.154.449 Türk Telekom 221.933.239 Ereğli Demir Çelik 220.310.450 Pegasus 214.779.288 Turkcell 204.073.910 Borusan Mannesmann 192.925.766 Koza Madencilik 187.238.327

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)