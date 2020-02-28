Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.736.217.320 ASELSAN 1.142.250.196 Garanti Bankası 641.951.298 Akbank 343.325.331 Yapı ve Kredi Bank. 281.118.988 Odaş Elektrik 276.055.608 Kardemir (D) 261.857.769 Tüpraş 257.106.121 Emlak Konut GMYO 234.034.655 Turkcell 231.501.269 Halkbank 220.073.322 Petkim 218.293.935 İpek Doğal Enerji 166.501.098 Şişe Cam 146.309.751 Koza Altın 144.936.388 İş Bankası (C) 142.572.794 Karsan Otomotiv 139.480.863 Ereğli Demir Çelik 136.314.318 Pegasus 135.791.619 Vakıflar Bankası 132.371.074

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)