Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

16 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.251.458.349 ASELSAN 672.434.430 Karsan Otomotiv 636.453.

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Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.251.458.349
ASELSAN 672.434.430
Karsan Otomotiv 636.453.480
Garanti Bankası 507.050.744
Yapı ve Kredi Bank. 370.432.998
Odaş Elektrik 260.427.283
Akbank 230.088.555
Petkim 218.554.900
Kardemir (D) 213.556.456
Halkbank 178.683.656
Sabancı Holding 171.723.716
Turkcell 163.154.839
Emlak Konut GMYO 161.247.734
İpek Doğal Enerji 144.847.448
Tüpraş 142.938.730
Şişe Cam 133.615.301
Gübre Fabrik. 124.609.137
Ereğli Demir Çelik 115.912.114
İş Bankası (C) 111.966.806
Trakya Cam 104.030.442
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:46 Kaynak: AA
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