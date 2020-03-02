Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.251.458.349 ASELSAN 672.434.430 Karsan Otomotiv 636.453.480 Garanti Bankası 507.050.744 Yapı ve Kredi Bank. 370.432.998 Odaş Elektrik 260.427.283 Akbank 230.088.555 Petkim 218.554.900 Kardemir (D) 213.556.456 Halkbank 178.683.656 Sabancı Holding 171.723.716 Turkcell 163.154.839 Emlak Konut GMYO 161.247.734 İpek Doğal Enerji 144.847.448 Tüpraş 142.938.730 Şişe Cam 133.615.301 Gübre Fabrik. 124.609.137 Ereğli Demir Çelik 115.912.114 İş Bankası (C) 111.966.806 Trakya Cam 104.030.442

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)