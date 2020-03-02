Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.251.458.349
|ASELSAN
|672.434.430
|Karsan Otomotiv
|636.453.480
|Garanti Bankası
|507.050.744
|Yapı ve Kredi Bank.
|370.432.998
|Odaş Elektrik
|260.427.283
|Akbank
|230.088.555
|Petkim
|218.554.900
|Kardemir (D)
|213.556.456
|Halkbank
|178.683.656
|Sabancı Holding
|171.723.716
|Turkcell
|163.154.839
|Emlak Konut GMYO
|161.247.734
|İpek Doğal Enerji
|144.847.448
|Tüpraş
|142.938.730
|Şişe Cam
|133.615.301
|Gübre Fabrik.
|124.609.137
|Ereğli Demir Çelik
|115.912.114
|İş Bankası (C)
|111.966.806
|Trakya Cam
|104.030.442