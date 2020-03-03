Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.565.723.915 Türk Hava Yolları 1.199.944.583 Garanti Bankası 660.204.564 Odaş Elektrik 434.832.005 Halkbank 421.230.417 Yapı ve Kredi Bank. 384.743.450 Karsan Otomotiv 376.240.027 Kardemir (D) 314.233.808 Petkim 290.298.133 Akbank 270.943.276 Vakıflar Bankası 235.860.627 Turkcell 194.139.013 Şişe Cam 183.724.095 Tüpraş 177.744.477 İpek Doğal Enerji 162.986.774 İş Bankası (C) 161.398.961 Gübre Fabrik. 129.679.236 Ereğli Demir Çelik 127.480.406 Emlak Konut GMYO 127.427.682 Koza Madencilik 126.673.559

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)