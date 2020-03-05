Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 957.340.204 ASELSAN 922.440.461 Garanti Bankası 604.886.562 Yapı ve Kredi Bankası 376.077.957 Odaş Elektrik 342.052.423 Karsan Otomotiv 265.005.988 Halkbank 249.474.404 Akbank 244.842.547 Petkim 231.978.436 Turkcell 229.907.941 Ereğli Demir Çelik 223.667.366 Kardemir (D) 208.031.160 Aksa Enerji 204.348.096 Gübre Fabrik. 198.598.411 Pegasus 175.951.690 Vakıflar Bankası 157.855.077 Tüpraş 148.487.903 Türk Telekom 128.946.967 İş Bankası (C) 125.454.963 Şişe Cam 122.433.099

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)