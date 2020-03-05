Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 957.340.204 ASELSAN 922.440.461 Garanti Bankası 604.886.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 957.340.204
ASELSAN 922.440.461
Garanti Bankası 604.886.562
Yapı ve Kredi Bankası 376.077.957
Odaş Elektrik 342.052.423
Karsan Otomotiv 265.005.988
Halkbank 249.474.404
Akbank 244.842.547
Petkim 231.978.436
Turkcell 229.907.941
Ereğli Demir Çelik 223.667.366
Kardemir (D) 208.031.160
Aksa Enerji 204.348.096
Gübre Fabrik. 198.598.411
Pegasus 175.951.690
Vakıflar Bankası 157.855.077
Tüpraş 148.487.903
Türk Telekom 128.946.967
İş Bankası (C) 125.454.963
Şişe Cam 122.433.099
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:52 Kaynak: AA
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