Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.059.163.564 ASELSAN 963.044.457 Garanti Bankası 535.886.331 Tüpraş 293.770.836 Yapı ve Kredi Bank. 283.174.673 Odaş Elektrik 256.446.504 Petkim 245.478.000 Ereğli Demir Çelik 235.248.301 Karsan Otomotiv 222.400.009 Kardemir (D) 209.441.742 Akbank 182.618.542 Deva Holding 181.712.787 Halkbank 176.081.561 Vakıflar Bankası 157.668.927 Turkcell 129.539.456 Şişe Cam 127.735.899 İpek Doğal Enerji 125.969.693 Koza Altın 123.105.868 İş Bankası (C) 118.944.734 Türk Telekom 118.482.588

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)