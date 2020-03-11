Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.139.913.832 Türk Hava Yolları 968.039.020 Garanti Bankası 566.682.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.139.913.832
Türk Hava Yolları 968.039.020
Garanti Bankası 566.682.027
Odaş Elektrik 302.102.271
Bim Mağazalar 294.326.107
Yapı ve Kredi Bank. 279.379.742
Migros Ticaret 232.148.846
Eczacıbaşı İlaç 230.942.592
Ereğli Demir Çelik 216.250.255
Kardemir (D) 214.537.238
Petkim 190.585.781
Akbank 188.387.525
Halkbank 187.589.248
Vakıflar Bankası 184.564.493
Emlak Konut GMYO 174.558.626
Karsan Otomotiv 165.978.899
Turkcell 164.596.712
Gübre Fabrik. 159.594.838
Deva Holding 158.686.414
İpek Doğal Enerji 150.187.168
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:56 Kaynak: AA
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