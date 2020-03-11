Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.139.913.832
|Türk Hava Yolları
|968.039.020
|Garanti Bankası
|566.682.027
|Odaş Elektrik
|302.102.271
|Bim Mağazalar
|294.326.107
|Yapı ve Kredi Bank.
|279.379.742
|Migros Ticaret
|232.148.846
|Eczacıbaşı İlaç
|230.942.592
|Ereğli Demir Çelik
|216.250.255
|Kardemir (D)
|214.537.238
|Petkim
|190.585.781
|Akbank
|188.387.525
|Halkbank
|187.589.248
|Vakıflar Bankası
|184.564.493
|Emlak Konut GMYO
|174.558.626
|Karsan Otomotiv
|165.978.899
|Turkcell
|164.596.712
|Gübre Fabrik.
|159.594.838
|Deva Holding
|158.686.414
|İpek Doğal Enerji
|150.187.168