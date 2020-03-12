Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

26 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 912.989.947 Türk Hava Yolları 704.221.969 Eczacıbaşı İlaç 488.037.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 912.989.947
Türk Hava Yolları 704.221.969
Eczacıbaşı İlaç 488.037.592
Garanti Bankası 486.370.904
Deva Holding 323.093.162
Migros Ticaret 308.517.519
Bim Mağazalar 243.231.361
Akbank 215.942.385
Yapı ve Kredi Bank. 215.092.653
Odaş Elektrik 214.737.422
Eczacıbaşı Yatırım 189.003.600
Tüpraş 185.326.588
Ereğli Demir Çelik 179.632.917
Kardemir (D) 173.797.324
Petkim 172.011.680
Vakıflar Bankası 160.985.054
Karsan Otomotiv 154.280.415
Halkbank 153.723.494
Şişe Cam 135.623.234
Turkcell 131.472.432
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:58 Kaynak: AA
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