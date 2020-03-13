Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Aselsan 1.331.259.422 Türk Hava Yolları 1.207.869.154 Garanti Bankası 724.084.615 Kardemir (D) 421.380.637 Ereğli Demir Çelik 408.603.902 Yapı ve Kredi Bank. 368.354.634 Odaş Elektrik 345.214.924 Tüpraş 305.692.626 Petkim 300.941.824 Eczacıbaşı İlaç 293.964.758 Akbank 291.436.989 T. Halk Bankası 253.387.413 Vakıflar Bankası 219.924.993 Turkcell 185.834.847 Emlak Konut GMYO 177.507.234 İş Bankası (C) 160.771.129 Koza Altın 149.279.355 Bim Mağazalar 139.785.945 Sabancı Holding 130.706.704 Şişe Cam 127.427.220

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)