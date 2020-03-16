Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 780.339.145 Türk Hava Yolları 729.075.537 Garanti Bankası 699.537.505 Yapı ve Kredi Bank. 258.289.557 Eczacıbaşı İlaç 208.974.733 Ereğli Demir Çelik 196.214.295 Akbank 189.769.304 Halkbank 174.112.997 Petkim 169.530.157 Kardemir (D) 153.961.229 İş Bankası (C) 153.047.942 Vakıflar Bankası 147.011.114 Tüpraş 140.509.320 Odaş Elektrik 104.206.818 Emlak Konut GMYO 102.566.090 Turkcell 101.783.851 Bim Mağazalar 98.231.009 İş Fin.Kir. 92.199.519 Şişe Cam 86.070.268 Karsan Otomotiv 76.958.186

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)