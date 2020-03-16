Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|780.339.145
|Türk Hava Yolları
|729.075.537
|Garanti Bankası
|699.537.505
|Yapı ve Kredi Bank.
|258.289.557
|Eczacıbaşı İlaç
|208.974.733
|Ereğli Demir Çelik
|196.214.295
|Akbank
|189.769.304
|Halkbank
|174.112.997
|Petkim
|169.530.157
|Kardemir (D)
|153.961.229
|İş Bankası (C)
|153.047.942
|Vakıflar Bankası
|147.011.114
|Tüpraş
|140.509.320
|Odaş Elektrik
|104.206.818
|Emlak Konut GMYO
|102.566.090
|Turkcell
|101.783.851
|Bim Mağazalar
|98.231.009
|İş Fin.Kir.
|92.199.519
|Şişe Cam
|86.070.268
|Karsan Otomotiv
|76.958.186