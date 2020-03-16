Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 780.339.145 Türk Hava Yolları 729.075.537 Garanti Bankası 699.537.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 780.339.145
Türk Hava Yolları 729.075.537
Garanti Bankası 699.537.505
Yapı ve Kredi Bank. 258.289.557
Eczacıbaşı İlaç 208.974.733
Ereğli Demir Çelik 196.214.295
Akbank 189.769.304
Halkbank 174.112.997
Petkim 169.530.157
Kardemir (D) 153.961.229
İş Bankası (C) 153.047.942
Vakıflar Bankası 147.011.114
Tüpraş 140.509.320
Odaş Elektrik 104.206.818
Emlak Konut GMYO 102.566.090
Turkcell 101.783.851
Bim Mağazalar 98.231.009
İş Fin.Kir. 92.199.519
Şişe Cam 86.070.268
Karsan Otomotiv 76.958.186
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:40 Kaynak: AA
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