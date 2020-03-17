Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.378.632.019 Türk Hava Yolları 1.088.191.709 Garanti Bankası 857.224.521 Yapı ve Kredi Bank. 399.013.076 Akbank 363.982.725 Halkbank 290.452.077 Ereğli Demir Çelik 284.211.208 Vakıflar Bankası 279.645.298 Petkim 264.117.867 Tüpraş 215.245.148 İş Fin.Kir. 211.927.784 Pegasus 199.182.383 İş Bankası (C) 199.041.721 Kardemir (D) 188.474.470 Turkcell 158.435.415 Odaş Elektrik 147.905.151 Koza Madencilik 145.165.513 Koza Altın 126.179.062 Emlak Konut GMYO 122.616.305 Karsan Otomotiv 117.801.284

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)