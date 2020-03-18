Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.054.692.643 ASELSAN 786.809.225 Garanti Bankası 709.657.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.054.692.643
ASELSAN 786.809.225
Garanti Bankası 709.657.866
Yapı ve Kredi Bankası 314.145.205
İş Finansal Kiralama 215.003.712
Eczacıbaşı İlaç 203.175.643
İş Bankası (C) 202.949.344
Akbank 197.593.809
Ereğli Demir Çelik 196.841.611
Tüpraş 195.498.178
Vakıflar Bankası 171.853.286
Pegasus 166.174.408
Halkbank 165.274.373
Bim Mağazalar 152.032.523
Odaş Elektrik 148.227.237
Petkim 116.063.748
Kardemir (D) 106.794.861
Sasa Polyester 105.205.841
İpek Doğal Enerji 103.605.203
Koza Madencilik 100.342.660
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:42 Kaynak: AA

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