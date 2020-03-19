Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.041.053.482 ASELSAN 828.923.054 Türk Hava Yolları 743.932.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.041.053.482
ASELSAN 828.923.054
Türk Hava Yolları 743.932.282
Yapı ve Kredi Bank. 442.966.850
İş Finansal Kiralama 211.296.427
Bim Mağazalar 207.411.018
İş Bankası (C) 207.293.185
Akbank 206.940.084
Tüpraş 204.258.315
Petkim 197.209.714
Pegasus 183.043.065
Halkbank 172.760.326
Vakıflar Bankası 168.941.695
Ereğli Demir Çelik 157.546.859
Eczacıbaşı İlaç 150.264.035
İş GMYO 141.133.901
Kardemir (D) 139.097.939
Odaş Elektrik 130.806.950
Koza Madencilik 111.817.040
Turkcell 103.830.145
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:44 Kaynak: AA

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