Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.041.053.482 ASELSAN 828.923.054 Türk Hava Yolları 743.932.282 Yapı ve Kredi Bank. 442.966.850 İş Finansal Kiralama 211.296.427 Bim Mağazalar 207.411.018 İş Bankası (C) 207.293.185 Akbank 206.940.084 Tüpraş 204.258.315 Petkim 197.209.714 Pegasus 183.043.065 Halkbank 172.760.326 Vakıflar Bankası 168.941.695 Ereğli Demir Çelik 157.546.859 Eczacıbaşı İlaç 150.264.035 İş GMYO 141.133.901 Kardemir (D) 139.097.939 Odaş Elektrik 130.806.950 Koza Madencilik 111.817.040 Turkcell 103.830.145

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)