Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 926.810.685 Türk Hava Yolları 566.607.999 Aselsan 474.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 926.810.685
Türk Hava Yolları 566.607.999
Aselsan 474.681.129
Yapı ve Kredi Bank. 298.343.804
Eczacıbaşı İlaç 258.003.896
İş Fin.Kir. 254.608.127
Bim Mağazalar 230.875.325
Pegasus 216.627.952
Ereğli Demir Çelik 212.193.294
Tüpraş 196.127.604
Akbank 190.638.652
Vakıflar Bankası 169.292.690
T. Halk Bankası 150.641.442
Turkcell 150.639.180
Petkim 145.028.247
İş Bankası (C) 140.302.802
Koza Altın 137.362.420
Odaş Elektrik 136.666.154
Türk Telekom 131.498.660
Kardemir (D) 118.163.045

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Aselsan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:52 Kaynak: AA

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