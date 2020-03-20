Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 926.810.685 Türk Hava Yolları 566.607.999 Aselsan 474.681.129 Yapı ve Kredi Bank. 298.343.804 Eczacıbaşı İlaç 258.003.896 İş Fin.Kir. 254.608.127 Bim Mağazalar 230.875.325 Pegasus 216.627.952 Ereğli Demir Çelik 212.193.294 Tüpraş 196.127.604 Akbank 190.638.652 Vakıflar Bankası 169.292.690 T. Halk Bankası 150.641.442 Turkcell 150.639.180 Petkim 145.028.247 İş Bankası (C) 140.302.802 Koza Altın 137.362.420 Odaş Elektrik 136.666.154 Türk Telekom 131.498.660 Kardemir (D) 118.163.045

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)