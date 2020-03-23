Borsada işlem hacmi sıralaması
7 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.534.925.261 ASELSAN 604.763.100 Türk Hava Yolları 492.975.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.534.925.261
|ASELSAN
|604.763.100
|Türk Hava Yolları
|492.975.904
|Yapı ve Kredi Bankası
|356.056.297
|Akbank
|294.502.787
|İş Finansal Kiralama
|290.970.140
|Pegasus
|275.395.954
|Bim Mağazalar
|264.630.646
|Halkbank
|195.332.502
| İş Bankası (C)
|188.128.511
|Türk Telekom
|181.863.473
|Tüpraş
|163.724.285
|Gübre Fabrik.
|155.921.911
|İpek Doğal Enerji
|155.808.201
|Turkcell
|155.797.880
|Ereğli Demir Çelik
|152.977.948
|Vakıflar Bankası
|148.084.657
| Koza Madencilik
|143.890.654
|Kardemir (D)
|137.996.022
|Petkim
|128.679.848
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:56 Kaynak: AA
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