Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.534.925.261 ASELSAN 604.763.100 Türk Hava Yolları 492.975.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.534.925.261
ASELSAN 604.763.100
Türk Hava Yolları 492.975.904
Yapı ve Kredi Bankası 356.056.297
Akbank 294.502.787
İş Finansal Kiralama 290.970.140
Pegasus 275.395.954
Bim Mağazalar 264.630.646
Halkbank 195.332.502
İş Bankası (C) 188.128.511
Türk Telekom 181.863.473
Tüpraş 163.724.285
Gübre Fabrik. 155.921.911
İpek Doğal Enerji 155.808.201
Turkcell 155.797.880
Ereğli Demir Çelik 152.977.948
Vakıflar Bankası 148.084.657
Koza Madencilik 143.890.654
Kardemir (D) 137.996.022
Petkim 128.679.848
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:56 Kaynak: AA

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