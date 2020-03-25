Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.426.631.805 Türk Hava Yolları 1.317.778.715 Garanti Bankası 1.294.671.715 Akbank 418.004.528 Yapı ve Kredi Bankası 400.417.317 İş Finansal Kiralama 374.731.832 Turkcell 314.651.196 Eczacıbaşı İlaç 309.233.350 Petkim 299.216.353 Koza Altın 278.412.956 Halkbank 269.052.261 Ereğli Demir Çelik 268.176.653 Vakıflar Bankası 257.452.354 İş Bankası (C) 253.344.833 İpek Doğal Enerji 252.497.908 Tüpraş 252.272.288 Kardemir (D) 240.856.110 Deva Holding 227.749.070 Şişe Cam 226.472.506 Odaş Elektrik 196.217.199

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)