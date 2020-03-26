Borsada işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.489.413.512 ASELSAN 1.216.074.149 Garanti Bankası 994.331.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.489.413.512
|ASELSAN
|1.216.074.149
|Garanti Bankası
|994.331.067
|Akbank
|520.244.459
|Yapı ve Kredi Bankası
|409.910.939
|Eczacıbaşı İlaç
|315.195.994
|İpek Doğal Enerji
|292.642.971
|Halkbank
|277.662.956
|İş Fin.Kir.
|261.399.597
| İş Bankası (C)
|244.372.834
|Deva Holding
|225.648.091
| Koza Altın
|218.338.842
|Vakıflar Bankası
|217.163.580
|Koza Madencilik
|216.368.281
|Kardemir (D)
|208.844.419
|Petkim
|208.321.805
|Ereğli Demir Çelik
|205.936.951
|Odaş Elektrik
|178.488.836
|Tüpraş
|169.276.942
|Türk Telekom
|165.349.086
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:48 Kaynak: AA
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