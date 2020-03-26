Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.489.413.512 ASELSAN 1.216.074.149 Garanti Bankası 994.331.067 Akbank 520.244.459 Yapı ve Kredi Bankası 409.910.939 Eczacıbaşı İlaç 315.195.994 İpek Doğal Enerji 292.642.971 Halkbank 277.662.956 İş Fin.Kir. 261.399.597 İş Bankası (C) 244.372.834 Deva Holding 225.648.091 Koza Altın 218.338.842 Vakıflar Bankası 217.163.580 Koza Madencilik 216.368.281 Kardemir (D) 208.844.419 Petkim 208.321.805 Ereğli Demir Çelik 205.936.951 Odaş Elektrik 178.488.836 Tüpraş 169.276.942 Türk Telekom 165.349.086

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)