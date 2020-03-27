Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi BIST 100 Türk Hava Yolları 1.519.264.230 Garanti Bankası 975.622.112 Aselsan 741.070.388 Eczacıbaşı İlaç 642.623.006 Koza Madencilik 376.517.291 Pegasus 376.437.090 İpek Doğal Enerji 361.585.353 Deva Holding 293.186.760 Akbank 273.189.361 Koza Altın 263.357.482 Yapı ve Kredi Bank. 251.427.146 Tüpraş 225.535.240 Sasa Polyester 219.623.200 Odaş Elektrik 190.668.212 İş Fin.Kir. 186.251.583 Kardemir (D) 175.781.809 Petkim 168.073.557 T. Halk Bankası 166.715.955 Ereğli Demir Çelik 166.538.126 İş Bankası (C) 164.958.108

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)