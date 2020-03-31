Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|800.765.940
|Türk Hava Yolları
|749.037.300
|Eczacıbaşı İlaç
|660.036.555
|ASELSAN
|533.946.815
|Pegasus
|436.291.329
|Akbank
|342.176.385
|Yapı ve Kredi Bankası
|274.531.185
|İş Finansal Kiralama
|264.846.465
|Sasa Polyester
|250.853.771
|Turkcell
|209.150.868
|Güneş Sigorta
|176.930.334
|Halkbank
|174.508.697
|İpek Doğal Enerji
|171.354.315
|Deva Holding
|160.813.473
|Vakıflar Bankası
|156.651.222
|Koza Madencilik
|156.387.175
|Koza Altın
|151.783.265
|İş Bankası (C)
|151.508.478
|Petkim
|144.750.419
|Şişe Cam
|143.676.318