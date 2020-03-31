Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 800.765.940 Türk Hava Yolları 749.037.300 Eczacıbaşı İlaç 660.036.555 ASELSAN 533.946.815 Pegasus 436.291.329 Akbank 342.176.385 Yapı ve Kredi Bankası 274.531.185 İş Finansal Kiralama 264.846.465 Sasa Polyester 250.853.771 Turkcell 209.150.868 Güneş Sigorta 176.930.334 Halkbank 174.508.697 İpek Doğal Enerji 171.354.315 Deva Holding 160.813.473 Vakıflar Bankası 156.651.222 Koza Madencilik 156.387.175 Koza Altın 151.783.265 İş Bankası (C) 151.508.478 Petkim 144.750.419 Şişe Cam 143.676.318

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)