Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|783.371.135
|ASELSAN
|745.268.422
|Sasa Polyester
|742.263.103
|Garanti Bankası
|714.081.653
|İş Finansal Kiralama
|634.166.378
|Tüpraş
|496.057.563
|Pegasus
|461.970.013
|Kardemir (D)
|423.235.651
|Petkim
|407.211.844
|Halkbank
|318.976.690
|Eczacıbaşı İlaç
|302.893.531
|Akbank
|294.426.491
|Odaş Elektrik
|287.421.699
|Yapı ve Kredi Bankası
|275.986.570
|Güneş Sigorta
|207.497.815
|Ereğli Demir Çelik
|195.940.962
|Vakıflar Bankası
|178.835.640
|Alarko Holding
|177.194.999
|İpek Doğal Enerji
|163.158.204
|İş Bankası (C)
|154.097.612