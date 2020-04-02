Borsada işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 2.517.976.635 Garanti Bankası 652.218.900 Sasa Polyester 509.795.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|2.517.976.635
|Garanti Bankası
|652.218.900
| Sasa Polyester
|509.795.384
|Tüpraş
|477.270.492
|ASELSAN
|416.107.941
|Türk Hava Yolları
|410.716.348
|Eczacıbaşı İlaç
|373.323.873
|Pegasus
|315.992.965
|Yapı ve Kredi Bankası
|283.169.305
|Akbank
|280.411.427
|İş Finansal Kiralama
|254.306.679
|Kardemir (D)
|202.218.078
| Koza Altın
|187.559.786
|İpek Doğal Enerji
|174.753.482
|Koza Madencilik
|160.225.471
|Odaş Elektrik
|154.563.476
|Turkcell
|144.153.814
|Bim Mağazalar
|129.731.269
|Vakıflar Bankası
|121.023.734
|Migros Ticaret
|105.636.702
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:48 Kaynak: AA
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