Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|997.117.204
|Sasa Polyester
|670.245.677
|Tüpraş
|551.831.028
|Garanti Bankası
|545.432.164
|ASELSAN
|544.020.215
|Türk Hava Yolları
|302.373.194
|Arçelik
|286.093.178
|Pegasus
|231.875.565
|Akbank
|201.760.973
|Yapı ve Kredi Bankası
|194.593.894
|Turkcell
|151.848.896
|Koç Holding
|149.506.385
|Eczacıbaşı İlaç
|148.966.889
|Koza Altın
|147.419.068
|İpek Doğal Enerji
|141.293.502
|Kardemir (D)
|121.430.292
|Güneş Sigorta
|119.403.643
|Migros Ticaret
|115.739.960
|Torunlar GMYO
|112.906.393
|Karsan Otomotiv
|108.392.266