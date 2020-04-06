Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|698.450.070
|Türk Hava Yolları
|602.520.414
|Sasa Polyester
|552.432.565
|Petkim
|529.061.426
|ASELSAN
|463.994.547
|Tüpraş
|335.309.213
|Pegasus
|324.544.927
|İpek Doğal Enerji
|305.276.359
|Yapı ve Kredi Bank.
|275.841.611
|Koza Altın
|249.760.645
|Akbank
|247.700.606
|İş Finansal Kiralama
|208.114.104
|T. Halk Bankası
|198.198.006
|Eczacıbaşı İlaç
|185.477.778
|Koza Madencilik
|162.521.723
|Karsan Otomotiv
|159.524.814
|İş Bankası (C)
|151.958.647
|Kardemir (D)
|140.350.327
|Vakıflar Bankası
|129.349.467
|Arçelik
|126.668.644