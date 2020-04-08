Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Pegasus 1.002.652.300 ASELSAN 872.286.505 Türk Hava Yolları 813.983.950 Garanti Bankası 703.132.731 Sasa Polyester 648.639.050 İpek Doğal Enerji 425.425.630 İş Finansal Kiralama 397.908.011 Tüpraş 321.266.803 Koza Altın 266.279.929 Koza Madencilik 263.796.185 Petkim 211.963.258 Turkcell 205.613.471 Yapı ve Kredi Bankası 192.671.940 Akbank 188.031.964 Vakıflar Bankası 179.100.273 Torunlar GMYO 173.746.811 Türk Telekom 141.341.045 Ereğli Demir Çelik 136.086.264 Eczacıbaşı İlaç 135.302.983 Halkbank 123.356.402

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)