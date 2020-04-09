Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.976.562.286
|Türk Hava Yolları
|990.690.118
|ASELSAN
|893.663.011
|Pegasus
|707.732.002
|Yapı ve Kredi Bankası
|690.301.392
|Eczacıbaşı İlaç
|600.137.275
|Akbank
|593.553.489
|Tüpraş
|564.954.892
|Vakıflar Bankası
|506.242.624
|İpek Doğal Enerji
|448.965.421
|Halkbank
|394.281.044
|İş Bankası (C)
|384.419.987
|Koza Altın
|371.280.163
|Koza Madencilik
|316.766.866
|Petkim
|314.995.440
|İş Finansal Kiralama
|297.736.660
|Sasa Polyester
|285.041.612
|Turkcell
|181.133.548
|Kardemir (D)
|179.530.861
|TAV Havalimanları
|176.864.629