Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.976.562.286 Türk Hava Yolları 990.690.118 ASELSAN 893.663.011 Pegasus 707.732.002 Yapı ve Kredi Bankası 690.301.392 Eczacıbaşı İlaç 600.137.275 Akbank 593.553.489 Tüpraş 564.954.892 Vakıflar Bankası 506.242.624 İpek Doğal Enerji 448.965.421 Halkbank 394.281.044 İş Bankası (C) 384.419.987 Koza Altın 371.280.163 Koza Madencilik 316.766.866 Petkim 314.995.440 İş Finansal Kiralama 297.736.660 Sasa Polyester 285.041.612 Turkcell 181.133.548 Kardemir (D) 179.530.861 TAV Havalimanları 176.864.629

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)