Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.839.858.568
|Pegasus
|941.591.068
|Türk Hava Yolları
|747.585.969
|ASELSAN
|547.099.839
|Vakıflar Bankası
|512.132.387
|Yapı ve Kredi Bankası
|503.397.713
|Petkim
|487.480.095
|İş Finansal Kiralama
|418.744.167
|Akbank
|404.214.672
|İş Bankası (C)
|327.381.120
|Sasa Polyester
|233.469.929
|Halkbank
|230.807.806
|Güneş Sigorta
|221.774.524
|İpek Doğal Enerji
|189.893.046
|Tüpraş
|183.495.918
|Eczacıbaşı İlaç
|174.000.385
|Bim Mağazalar
|173.522.056
|Tekfen Holding
|142.857.451
|Koza Altın
|127.971.830
|Şişe Cam
|125.806.788