Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.782.488.559
|Garanti Bankası
|1.146.660.456
|Pegasus
|911.112.225
|ASELSAN
|518.930.916
|Yapı ve Kredi Bankası
|382.018.371
|Eczacıbaşı İlaç
|361.161.378
|Akbank
|342.108.597
|Vakıflar Bankası
|320.155.983
|Tüpraş
|277.660.296
|Petkim
|238.648.221
|Migros Ticaret
|235.919.551
|İş Bankası (C)
|229.978.241
|İş Finansal Kiralama
|207.497.285
|Sasa Polyester
|204.103.748
|Odaş Elektrik
|195.347.093
|Tekfen Holding
|152.037.663
|Halkbank
|149.892.318
|Koza Altın
|147.975.935
|Kardemir (D)
|140.448.921
|TAV Havalimanları
|138.165.976