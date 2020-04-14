Borsada işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 2.473.311.405 Türk Hava Yolları 2.106.389.765 Garanti Bankası 1.141.913.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|2.473.311.405
|Türk Hava Yolları
|2.106.389.765
|Garanti Bankası
|1.141.913.196
|Pegasus
|695.214.749
|Petkim
|632.411.128
|Akbank
|483.135.367
|Yapı ve Kredi Bankası
|407.932.701
|İpek Doğal Enerji
|385.583.693
| Koza Altın
|356.452.416
| Sasa Polyester
|351.389.166
|Vakıflar Bankası
|327.786.873
|Koza Madencilik
|296.952.695
|Ereğli Demir Çelik
|259.711.493
|Tüpraş
|246.591.136
|Kardemir (D)
|216.212.824
|TAV Havalimanları
|211.807.085
| İş Bankası (C)
|208.895.131
|İş Finansal Kiralama
|183.604.173
|Migros Ticaret
|174.889.743
|Arçelik
|174.698.105
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 06:54 Kaynak: AA
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