Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 2.473.311.405 Türk Hava Yolları 2.106.389.765 Garanti Bankası 1.141.913.196 Pegasus 695.214.749 Petkim 632.411.128 Akbank 483.135.367 Yapı ve Kredi Bankası 407.932.701 İpek Doğal Enerji 385.583.693 Koza Altın 356.452.416 Sasa Polyester 351.389.166 Vakıflar Bankası 327.786.873 Koza Madencilik 296.952.695 Ereğli Demir Çelik 259.711.493 Tüpraş 246.591.136 Kardemir (D) 216.212.824 TAV Havalimanları 211.807.085 İş Bankası (C) 208.895.131 İş Finansal Kiralama 183.604.173 Migros Ticaret 174.889.743 Arçelik 174.698.105

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)