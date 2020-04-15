Borsada işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.309.433.406 Pegasus 2.226.207.929 ASELSAN 1.820.731.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.309.433.406
|Pegasus
|2.226.207.929
|ASELSAN
|1.820.731.882
|Garanti Bankası
|1.043.836.307
|Migros Ticaret
|569.890.774
|Bim Mağazalar
|538.905.843
|Akbank
|482.323.043
|Ereğli Demir Çelik
|447.092.844
|Yapı ve Kredi Bankası
|404.440.888
|TAV Havalimanları
|377.244.037
|Petkim
|368.629.027
| Koza Altın
|327.207.236
|İpek Doğal Enerji
|305.909.555
|Tüpraş
|299.491.321
|Vakıflar Bankası
|273.393.986
|İş Finansal Kiralama
|235.744.804
|Koza Madencilik
|234.598.645
| İş Bankası (C)
|225.904.519
|Bizim Mağazaları
|223.380.759
|Eczacıbaşı İlaç
|212.229.930
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 06:44 Kaynak: AA
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