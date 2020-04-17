Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Pegasus 1.660.600.033 Garanti Bankası 1.031.990.149 Türk Hava Yolları 908.410.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Pegasus 1.660.600.033 Garanti Bankası 1.031.990.149 Türk Hava Yolları 908.410.021 ASELSAN 833.094.111 Akbank 439.041.737 Eczacıbaşı İlaç 417.636.130 Yapı ve Kredi Bankası 326.389.136 Vakıflar Bankası 323.855.217 Migros Ticaret 316.817.977 İş Finansal Kiralama 315.026.436 Karsan Otomotiv 278.684.274 Güneş Sigorta 277.668.785 Sasa Polyester 260.116.322 Petkim 243.562.008 Ereğli Demir Çelik 224.074.772 Kardemir (D) 223.193.104 İş Bankası (C) 209.826.936 Turkcell 192.695.931 Koza Altın 172.615.481 Tüpraş 159.459.835 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor

Dünkü rekorun ardından bugün düşüşe geçen altının gram fiyatı, 376 liradan işlem görüyor

Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak

Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı

129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti

Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak

Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı

Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek

Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi

Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı

Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek

Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı