Borsada işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Pegasus 1.660.600.033 Garanti Bankası 1.031.990.149 Türk Hava Yolları 908.410.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Pegasus
|1.660.600.033
|Garanti Bankası
|1.031.990.149
|Türk Hava Yolları
|908.410.021
|ASELSAN
|833.094.111
|Akbank
|439.041.737
|Eczacıbaşı İlaç
|417.636.130
|Yapı ve Kredi Bankası
|326.389.136
|Vakıflar Bankası
|323.855.217
|Migros Ticaret
|316.817.977
|İş Finansal Kiralama
|315.026.436
|Karsan Otomotiv
|278.684.274
|Güneş Sigorta
|277.668.785
| Sasa Polyester
|260.116.322
|Petkim
|243.562.008
|Ereğli Demir Çelik
|224.074.772
|Kardemir (D)
|223.193.104
| İş Bankası (C)
|209.826.936
|Turkcell
|192.695.931
| Koza Altın
|172.615.481
|Tüpraş
|159.459.835
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 06:46 Kaynak: AA
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