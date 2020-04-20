Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 853.628.264 ASELSAN 729.061.821 Türk Hava Yolları 688.471.512 İş Finansal Kiralama 456.734.789 Migros Ticaret 438.867.436 Odaş Elektrik 359.149.208 Kardemir (D) 324.724.339 Petkim 322.356.226 Güneş Sigorta 278.453.408 Yapı ve Kredi Bankası 266.814.407 Akbank 233.738.486 Vakıflar Bankası 225.470.117 Karsan Otomotiv 190.405.331 Koza Altın 184.520.145 Ereğli Demir Çelik 182.555.140 Turkcell 178.197.243 Tüpraş 163.971.638 Bim Mağazalar 161.572.051 Koza Madencilik 155.646.708 İş Bankası (C) 154.486.465

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)