Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Eczacıbaşı İlaç 971.481.092 Garanti Bankası 668.724.758 ASELSAN 622.891.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Eczacıbaşı İlaç 971.481.092 Garanti Bankası 668.724.758 ASELSAN 622.891.254 Türk Hava Yolları 573.147.785 İş Finansal Kiralama 559.713.163 Odaş Elektrik 493.177.416 Güneş Sigorta 318.661.085 Migros Ticaret 276.800.864 Yapı ve Kredi Bankası 213.385.807 Deva Holding 212.681.312 Tüpraş 211.880.758 Kardemir (D) 210.342.823 Petkim 208.499.596 Akbank 176.515.678 Koza Altın 171.878.775 Koza Madencilik 171.320.779 Doğan Holding 151.137.733 İş Bankası (C) 149.745.364 İpek Doğal Enerji 146.602.887 Ereğli Demir Çelik 142.127.298 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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