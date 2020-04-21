Borsada işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Eczacıbaşı İlaç 971.481.092 Garanti Bankası 668.724.758 ASELSAN 622.891.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Eczacıbaşı İlaç
|971.481.092
|Garanti Bankası
|668.724.758
|ASELSAN
|622.891.254
|Türk Hava Yolları
|573.147.785
|İş Finansal Kiralama
|559.713.163
|Odaş Elektrik
|493.177.416
|Güneş Sigorta
|318.661.085
|Migros Ticaret
|276.800.864
|Yapı ve Kredi Bankası
|213.385.807
|Deva Holding
|212.681.312
|Tüpraş
|211.880.758
|Kardemir (D)
|210.342.823
|Petkim
|208.499.596
|Akbank
|176.515.678
| Koza Altın
|171.878.775
|Koza Madencilik
|171.320.779
|Doğan Holding
|151.137.733
| İş Bankası (C)
|149.745.364
|İpek Doğal Enerji
|146.602.887
|Ereğli Demir Çelik
|142.127.298
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 06:46 Kaynak: AA
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